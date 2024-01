Credici Poggibonsi! Il tabù Livorno è da sfatare. Mazzolli è il leader delle presenze in giallorosso

Federico Mazzolli (nella foto) è il leader delle presenze dei giallorossi nel girone di andata. Ha compiuto l’en plein il centrocampista dei Leoni nella prima tranche del campionato: tre sostituzioni avute e poi solo partite disputate per intero. Sempre sul rettangolo anche l’attaccante Motti e il difensore Di Paola, però entrambi con un minutaggio leggermente inferiore rispetto a Mazzolli. Molto fedeli alla maglia, in fatto di incontri collezionati fino a questo momento, anche Borri e Barbera (16), oltre a Pacini, Camilli e Bigozzi (15), e a Cecchi (14), scorrendo l’elenco dei 28 elementi complessivamente utilizzati a partire dal 10 settembre da mister Calderini. Una lista che comprende anche pedine che si sono da poco sistemate altrove, insieme ai calciatori giunti in viale Marconi in seguito alle trattative del mercato invernale, ai ragazzi degli juniores nazionali che hanno all’attivo qualche spezzone e agli atleti che hanno dovuto fare i conti già dall’autunno con problemi di carattere fisico – Gistri, Bellini, Rocchetti – e che sono dunque attesi al rientro. In un 2024 che aprirà i battenti, dal profilo dei match ufficiali in calendario, domenica prossima con la sfida alle 14,30 del Poggibonsi all’Ardenza. Il tecnico Calderini non ha adesso l’organico risicato dal lato numerico delle scorse settimane, ma occorrerà naturalmente al Poggibonsi offrire il meglio in una fase del cammino che offre una rilevante successione di impegni agonistici, dall’imminente viaggio nella città del porto, al doppio confronto casalingo con il Trestina e il Ghiviborgo. Allenamenti che proseguono al Lotti per un collettivo che si appresta ad affrontare per la terza volta in questa stagione il Livorno. Un team, quest’ultimo, finora sempre vittorioso e con netto punteggio nei riguardi dei Leoni, sia nel turno inaugurale al Lotti (1-4), sia in Coppa Italia A novembre nell’appuntamento al Picchi (3-0) decisivo per la qualificazione.

Paolo Bartalini