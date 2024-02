Cremisi al lavoro. Santoro: "Tolentino, con la Jesina sarà dura ma vogliamo conquistare i tre punti»

È arrivato a fine novembre per rafforzare l’organico del Tolentino di mister Matteo Possanzini ed è pronto a dare tutto il suo apporto tecnico-agonistico nella seconda parte di campionato. Parliamo di Leonardo Santoro, centrocampista del 2001, che dopo aver militato nelle giovanili del Bologna ha indossato, fra l’altro, la maglia del Montegiorgio. Domenica scorsa ha visto dalla tribuna la sfida col Chiesanuova, perché squalificato, ma adesso è pronto al rientro con la Jesina. "Ci aspetta una gara tosta e importante al tempo stesso – dice il giocatore – dovendo affrontare un avversario difficile che vuole superarci in classifica. Stiamo preparando bene la sfida e vogliamo fare una bella gara con l’obiettivo di tornare a casa con l’intera posta". In panchina non ci sarà Possanzini, in quanto squalificato, e mancherà pure il difensore centrale Di Lallo, appiedato anche lui dal giudice sportivo. Ma Santoro guarda il bicchiere mezzo pieno: "Dopo il pareggio col Chiesanuova abbiamo analizzato gli errori commessi per migliorarci in alcune situazioni, sapendo che possiamo fare meglio, e abbiamo ora la testa solo sulla Jesina. Massima concentrazione... Questo è un campionato molto equilibrato, basti vedere la classifica, che è davvero cortissima. Secondo me, il torneo resterà incerto fino alla fine, se non addirittura fino all’ultima giornata, perché molte squadre si equivalgono e se la battono, sia nella parte alta della classifica, sia in fondo. Come mi trovo a Tolentino? Molto bene, la società è seria; il mister e i compagni sono bravi e vedo una squadra quadrata".

m. g.