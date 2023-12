Cremisi autori di una splendida seconda parte del girone di andata. Romagnoli: "Il Tolentino sta dimostrando di essere un’ottima formazione»

Dopo aver vinto cinque gare di file, battendo anche alcune big del girone, senza peraltro subire gol, il Tolentino inciampa sull’ultimo gradino dell’andata. La formazione cremisi, infatti, ha chiuso l’anno 2023 e la prima parte del campionato con un pareggio interno contro un giovane Montegiorgio. "Resta un po’ di rammarico – ha detto a fine gara il presidente Marco Romagnoli – perché, se avessimo vinto, avremmo chiuso il girone d’andata a soli due punti dalla vetta. Ma non è questo che conta. L’importante è che il Tolentino sia riuscito a trovare continuità di risultati e a dimostrare di essere un’ottima squadra. Inoltre pure con il Montegiorgio i ragazzi hanno confermato di saperci mettere il cuore fino all’ultimo istante del recupero per conseguire il risultato. Sono queste le cose che contano e che ci dobbiamo portare dietro nel prosieguo della stagione, che sarà sicuramente ancora molto difficile". Dopo la partita il Club cremisi ha salutato tesserati e sostenitori nella tradizionale cena sociale di fine anno e il presidente Romagnoli ha colto l’occasione per "fare i migliori auguri a tutti i tifosi di buon Natale e buon anno". "Speriamo che, calcisticamente parlando, il 2024 sia migliore del 2023 – ha detto il presidente –, chiedo fin d’ora il massimo supporto alla squadra e ringrazio tutti coloro che amano i colori della maglia cremisi". Ora, dunque, pausa natalizia fino a domenica 7 gennaio quando il campionato ripartirà con la prima giornata del ritorno. E il Tolentino ricomincerà dal "Della Vittoria" con il derby contro la Sangiustese.

m. g.