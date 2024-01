Crisafi in partenza, Kozak potrebbe restare. Arezzo vigile sul mercato pensando all’Olbia

di Andrea Lorentini

AREZZO

Quella appena iniziata dovrebbe essere la settimana buona per la cessione in prestito di Juan Facundo Crisafi. Un indizio che l’uscita del 19enne argentino è imminente è il fatto che non sia stato nemmeno convocato per la gara contro il Pescara nonostante l’assenza di Gucci per squalifica, Kozak per scelta tecnica e Sebastiani per infortunio, con Indiani senza un centravanti di ruolo. Resta, invece, in stand by la situazione che riguarda Libor Kozak. Il ceco e il suo agente hanno parlato con molti club, ma di concreto al momento non c’è stato nulla. Intanto i giorni passano e la sua uscita non si sblocca. Quella che sembrava una situazione scontata ad inizio gennaio adesso non lo è più anche perchè dall’entourage dell’ex attaccante della Lazio fanno sapere che o verrà trovata una soluzione di gradimento, oppure il giocatore resterà forte di un contratto fino al 30 giugno. A questo punto il finale della vicenda, da qui al 31 gennaio, è ancora tutto da scrivere. Nel frattempo una parte della piazza invoca l’arrivo di un altro centravanti che al momento, di fatto, in rosa non c’è considerato anche l’infortunio di Sebastiani, il quale dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo nelle prossime ore indossando una maschera protettiva.

Giovannini e Cutolo hanno delineato in maniera chiara la strategia, ovvero che una punta non verrà presa, ma non sono escluse ulteriori riflessioni proprio sul gong della campagna acquisti. Intanto la sconfitta nel derby sardo contro la Torres, la settima consecutiva, è costata la panchina all’allenatore dell’Olbia Leandro Greco. Una crisi inarrestabile per i prossimi avversari dell’Arezzo, scivolati al penultimo posto, che ha indotto la società alla svolta. Il favorito principale per la sostituzione di Greco è Marco Gaburro, ex tecnico di Lecco e Rimini tra le altre. A proposito della prossima partita, in giornata verrà attivata la prevendita per la trasferta di Olbia. Come accaduto per l’altra gara giocata in Sardegna si attende un muovo esodo numericamente importante di tifosi amaranto. Dovrebbero essere almeno un centinaio quelli pronti a mettersi in viaggio - sia in aereo che con il traghetto - per spingere il Cavallino in questa nuova sfida in territorio sardo. Tra l’altro dopo questa partita per molti di loro scatterà il divieto di accesso e acquisto dei biglietti visto il turno di "chiusura" che il giudice sportivo ha inflitto in occasione di Arezzo-Virtus Entella del 4 febbraio a causa del petardo tirato in campo ad Ancona.