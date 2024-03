Crolla il Badesse. Grande impresa del Pianella. Cade il San Miniato, frenata del San Quirico

CASOLESE

2

MANCIANO

0

CASOLE D’ELSA – Una vittoria nel ricordo di Alessio Floridi. Prima il minuto di raccoglimento in memoria del dirigente della Casolese, già calciatore del Siena, dello Staggia e del Poggibonsi. Poi, al momento del gol del vantaggio, tutta la formazione biancorossa corre verso gli spalti per unirsi in un abbraccio con il fratello di Alessio, Andrea, presente ieri pomeriggio al campo. Nel primo tempo la Casolese trova un Manciano capace di chiudere ogni spazio. Al 67’, da un assist di Tramonte, sblocca Soldi, uno dei migliori, insieme a Cuozzo, del team di mister Borghi. Il Manciano, anche da compagine ultima della classe, non firma la resa e cerca il pari. Al 90’ raddoppia Sabatino.