Csl Psc, Nappini lascia. Anche il ds Facchini saluta

Aria di cambiamento al Csl Prato Social Club. Se ne vanno due pezzi da novanta del quadro dirigenziale, il coordinatore generale Iacopo Nappini e il direttore sportivo della prima squadra Federico Facchini, entrambi per motivazioni personali. Nappini in particolare, malgrado la giovane età, è a tutti gli effetti quasi un decano del calcio dilettanti locale, visti i trascorsi prima al Querceto e poi, appunto, al Prato Social Club (di cui è stato anche uno dei fondatori) già prima della fusione con il Coiano Santa Lucia. In questi anni trascorsi in viale Galilei Nappini ha contribuito, prima da direttore sportivo, poi da coordinatore generale delle attività, alla vittoria di due campionati e al raggiungimento della prima categoria, campionato mantenuto quest’anno con una bella e storica salvezza. "Ringrazio il presidente e tutto il consiglio per la fiducia che mi hanno accordato in questi anni e anche tutti i collaboratori che mi hanno affiancato – commenta proprio Nappini - sono stati 4 anni bellissimi. Era giusto per me staccare la spina, ricaricare le pile a livello personale. Auguro il meglio a questi colori". Nappini dovrebbe rimanere nel consiglio direttivo del Csl Prato Social Club. "Iacopo lascia il ruolo in virtù di una sua scelta personale e non possiamo far altro che prendere atto. Siamo assolutamente soddisfatti di quello che è stato il suo operato all’interno della società, così come siamo soddisfatti dell’operato di Federico Facchini", commenta il presidente, Roberto Macrì. Il sostituto di Facchini come ds della prima squadra è stato individuato in Marco Capaccioli.

L. M.