Cubino Allungo da capolista. Impresa Sancascianese

Nel girone C di Prima categoria Sancascianese superstar: vince 2-0 in casa della capolista Jolo. Finale di gara incredibile con entrambi i gol della Sancascianese segnati in pieno recupero: al 92’ fantastico tiro dalla tre quarti di Lumachi che gonfia la rete, al 95’ arrotonda Baravelli in contropiede per una fantastica vittoria che riapre il campionato. Il Cerbaia supera 2-0 il Novoli con a segno al 7’ Di Tommaso e al 37’ Mannelli. Il Cerbaia si porta a 4 punti dallo Jolo con una partita da recuperare sul campo del Casale Fattoria. Impresa dell’Atletica Castello che prevale 1-0 sul Calenzano che è terzo in graduatoria. La Ginestra vince 5-1 in trasferta all’Isolotto e raggiunge il Calenzano. Gran momento del Barberino Tavarnelle che batte 2-0 gli Amici Miei con i gol di Morina e Cubillos. Albacarraia-Gambassi 0-0 e Quarrata-Casale Fattoria 0-1.

In zona salvezza importante vittoria del Barberino di Mugello che sconfigge 3-0 il Csl Prato. La formazione del Barberino di Mugello: Canapa, Montenero, T. Comelli, Neri, Nencini, R. Comelli (73’ Alpi), Mucaj, Patti (67’ Chendi), Fioravanti (60’ Cavicchi), Nuti (56’ Mata), Mengoni (60’ Vettori). All. Lastrucci. Marcatori: 20’ e 41’ R. Comelli, 90’ Cavicchi. Note: espulsi al 18’ il portiere Bacciosi per fallo da ultimo uomo, al 55’ Tommaso Comelli dei mugellani.

Nel girone D meritato successo del Cubino che espugnando 2-1 Pian di Scò si porta a più tre di vantaggio sul Reggello. Gol iniziale di Salvarezza per il Cubino, pareggio locale con un bella rete di Neri e gol partita dei fiorentini di Marzoli, tutto nel primo tempo. Mentre il Reggello pareggia 1-1 il derby sul campo della Rignanese. L’Incisa batte 1-0 la Castelnuovese con gol decisivo di Massa e sale al terzo posto. Levane-Audace Galluzzo 1-1 con realizzazioni nella ripresa: vantaggio dei padroni di casa con Di Mella e pari di Galli per il Galluzzo. Il fanalino di coda Pratovecchio batte 1-0 il Belmonte con rete di Ceruti. Bibbiena-San Clemente 4-0; Casellina-Chianti Nord 0-1 gol al 16’ di Frassineti.

Finisce 0-0 tra San Godenzo-Sporting Arno, con i padroni di casa in 9 negli ultimi venti minuti. San Godenzo: Pecchioli, Pinzani, Margheri (43’ Bonavita), Giannoni, Verri, L. Allegri, Camara (51’ Farsi), Sequi (79’ Nika), Zepponi, Vallaj, M. Calabrese. All. Coppini. Sporting Arno: Giusti, Checcucci, Benelli, Ferretti (4’ Di Ruberto), Ippolito, Innocenti, Giuntini (73’ Giannone), Migliarese, Jaiteh, Calvani, Marangon (80’ Niscola). All. G. Allegri. Note: espulsi 72’ Verri e Allegri.

Francesco Querusti