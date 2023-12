Cubino, un tris per la vetta. Sporting Arno in rimonta

Nel girone C di Prima categoria il Cerbaia rimane solo al comando (con una partita giocata in più) vincendo sul campo dell’Albacarraia 1-0 con gol di Fontanelli. La formazione del Cerbaia: Donzelli, Fontanelli, Marchetti, Cei, Pecci, Pinzauti, Vignozzi, Orsolini, Di Tommaso, Maio, Enache. A disp. Ciucchi, Mannelli, Lotti Francesco, Marino Samuele, Lotti Federico, Zahouani, Marino Christian, Calvetti. All. Sacconi.

Perde contatto lo Jolo sconfitto in casa 2-0 dal forte Barberino Tavarnelle, a segno con Cubillos e Calamassi. La Folgor Calenzano sale al secondo posto battendo 2-0 l’Isolotto con reti nella ripresa al 55’ Vastola e al 62’ Fiorentino. Bella prova del Novoli che vince 2-0 sul campo degli Amici Miei ad Agliana.

Nelle altre partite il Gambassi batte in rimonta lo Spartaco Banti Barberino. I mugellani avevano chiuso in vantaggio il primo tempo con rigore di Cavicchi al 40’. Poi la rimonta del Gambassi nella ripresa con Pellegri, Tafi e Angioli decisivi.

Pari pirotecnico tra Sancascianese e Csl Prato che termina 2-2. Atletica Castello e Quarrata a reti inviolate. La Ginestra vince 3-2 in trasferta col Casale Fattoria.

Nel girone D al vertice i fiorentini del Cubino rimangono da soli dopo la bella vittoria per 3-0 col San Godenzo. Gol di 7’ di Filice, al 13’ Schenone e all’88’ Chiesi. Le formazioni. Cubino: Allegranti, Khodin, Camarlinghi, Filice, Gelli, Salvarezza, Conti, Bussotti, Schenone, Marzoli, Mecatti. A disp. Cosentino, Pampaloni, Collacchioni, Romagnoli, Leggiero, Cantini, Tacchi, Zangrilli, Chiesi. All. Bonciani. San Godenzo: Pecchioli, Pinzani, Bonavita, Giannoni, Verri, Allegri, Camara, A. Sequi, Zepponi, Vallaj, L. Calabrese. A disp. Manni, Nika, Margheri, Ferri, M. Calabrese, Pretolani, Farsi, Fossati, Roselli. All. Coppini.

Il Reggello perde la vetta perché bloccato sullo 0-0 sul campo della Castelnuovese, ma rimane l’unica squadra imbattuta del campionato. Perde contatto anche l’Incisa che esce sconfitta 2-0 a Bibbiena. Al terzo posto l’Incisa viene raggiunta dll’Audace Galluzzo che ha battuto 2-0 il Casellina con doppietta di Bettazzi. Terzo anche lo Sporting Arno vincitore in rimonta per 3-1 sul campo del Belmonte.

Nelle altre gare spicca la vittoria in trasferta del Chianti Nord 1-0 a San Clemente, gol di Papini al 2’ e l’attaccante Niccolò Virgili il migliore in campo. Vaggio Piandiscò-Pratovecchio 5-0 con tripletta di Fantoni e gol di Neri e Bega. Levane-Rignanese 1-1.

Francesco Querusti