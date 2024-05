Cubino vola in paradiso. Cerbaia chiude in bellezza

Nel girone C il Cerbaia aveva gia vinto il campionato e chiude in bellezza battendo 2-1 il Gambassi con reti di Enache e Maio, per il Gambassi aveva pareggiato Fontanelli al 40’. Lo Jolo conferma il secondo posto superando la Ginestra Fiorentina, squadra che incontrerà anche domenica nella semifinale play off. La Folgor Calenzano chiude al terzo posto con un netto successo 4-0 sullo Spartaco Banti Barberino Mugello. Per il Calenzano doppietta di D’Orsi nel primo tempo e nella ripresa rigore di Celima e gol di Fiorentino. Il Barberino ha sbagliato un rigore al 43’ del primo tempo con Britos. Al quarto posto il Barberino Tavarnelle che vince 4-2 sul campo dell’Atletica Castello. Nel primo tempo l’Atletica Castello era in vantaggio per 2-1 ed è stata poi rimontata nella ripresa. Albacarraia batte Quarrata 4-2 con gol dei locali di Matteo Reale, Mattolini, Mbengue e Marcati. Nelle altre partite Casale Fattoria-Novoli 2-2, Amici Miei-Csl Prato 2-3, Sancascianese-Isolotto 4-2.

I verdetti. Cerbaia promosso nel campionato di Promozione. Play off semifinali Jolo-Ginestra Fiorentina e Folgor Calenzano-Barberino Tavarnelle. Retrocedono Isolotto e Atletica Castello per la forbice dei punti. Si gioca solo il play out Sancascianese-Barberino di Mugello.

Girone D: Cubino in paradiso, batte 4-1 il Casellina e vola alla serie superiore. I ragazzi di mister Boncian accedono meritatamente al campionato di Promozione. Doppietta dii Schenone e gol di Chiesi e Marzoli per il Cubino. Il Casellina retrocede a causa della forbice dei punti e del sorpasso in classifica della Rignanese. Il Reggello chiude al secondo posto pareggiando 2-2 sul campo del Belmonte. Terzo posto per l’Incisa nonostante la sconfitta 4-0 sul campo del Vaggio Pian di Scò che è matematicamente salvo. La Rignanese vince 1-0 in trasferta contro l’Audace Galluzzo e riesce ad entrare nei play out. Gol decisivo su rigore al 12’ del primo tempo. Bibbiena batte Sporting Arno 2-1, San Clemente e San Godenzo pareggiano a reti inviolate, con entrambe le società che mantengono la permanenza in categoria. Il Levane batte 3-2 il Pratovecchio e conquista la salvezza diretta. In coda era importantissima Castelnuovese-Chianti Nord che termina 1-1, gol ospite di Virgili e Testi per i locali: il Chianti Nord è salvo e la Castelnuovese va ai play out.

I verdetti. Cubino promosso in Promozione. Il Resco Reggello direttamente in finale play off per la forbice dei punti, mentre l’unica semifinale play off è Incisa-Sporting Arno. Retrocesse direttamente Pratovecchio e Casellina per la forbice. Si gioca solo un play out fra Castelnuovese-Rignanese.

Francesco Querusti