Cuccurano chiede strada

In Seconda categoria anche oggi c’è un menù variegato.

Girone A. Si anticipa oggi l’intero turno valevole per la settima giornata del girone di ritorno e si gioca su tutti i campi alle ore 15. La capolista Tavernelle va a fa visita ad un Piandirose che ha necessità di punti per uscir fuori dalla zona playout ma tutte le otto partite sono particolarmente interessanti. Questo il programma delle partite e i relativi arbitri. Atletico Luceoli-Ca Gallo, arbitro L. Morici di Pesaro. Avis Sassocorvaro-Frontonese, arbitro A. Santori di Pesaro. Carpegna-Schieti, arbitro R. Bacchiani di Pesaro. Casinina Calcio- Olimpia Macerata Feltria. Arbitro Michele D’Ascanio di Ancona. Piandirose-Tavernelle, arbitro Luca Pucci di Pesaro. Valfoglia Tavoleto-S.Cecilia Urbania, arbitro Manuele Boldrini ci Pesaro. V. Apecchio-Santangiolese, arbitro Nuredin Shala di Ancona. Vis Canavaccio-Piandimeleto, arbitro Isalj Ramadani di Pesaro.

Girone B. Anche in questo raggruppamento B oggi si anticipa l’intera giornata (ore 15), in programma, tra le altre gare, Carissimi 2016-Cuccurano, che viene presentata da Marco Magini mister del Cuccurano: "Sarà una partita difficile contro una squadra che secondo me ha giocatori di grande qualità ed esperienza e con dei giovani molto interessanti, ma soprattutto che in base all’organico non ha la giusta posizione di classifica. Dal canto nostro dopo la sconfitta di sabato, dopo aver perso una partita per 2 episodi che nel calcio capitano, dove però non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi per impegno e prestazione, non possiamo perdere altri punti in vista della sfida di sabato prossimo contro la prima in classifica". Arbitro Alessio Fermani di Jesi.

Le altre partite: Arzilla-Hellas Pesaro (ore 14,30), arbitro Cristian Stefan Dants Tascan di Jesi. Csi Delfino Fano-Della Rovere, (ore 14,30) arbitro F. Mancini di Pesaro. Isola di Fano-Monte Porzio, arbitro G.Pierre Nicoale di Jesi. Marottese A.- Ponte Sasso, arbitro R. Possidente di Ancona. Muraglia-A.River Urbinelli (14,30) arbitro N.Carbini di Jesi. Real Metauro-Gradara, arbitro A.Bindella di Pesaro. Villa Ceccolini-Real Mombaroccio (14,30), arbitro R.Massetti di Pesaro.

am.pi.