Cuoio inarrestabile. Tre punti a Massa. Allungo sulle seconde

MASSESE: Paci, Bertonelli, Marchini, Del Pecchia, Brizzi, Baracchini, Andrei, Fortunati, Buffa, Cornacchia, Sidibe; a disposizione Bertuccelli, Berti, Frosina, Terigi, Bennati, Catola, Bracci, Bonini, Scarf. Allenatore Davide Del Nero.

CUOIOPELLI: Pulidori, Passerotti, Lici, Viola, Bagnoli, Lucaccini, Regoli (67’ Razzauti), Costanzo (71’ Cavallini), Fantini (81’ Di Federico), Benericetti (85’ Sgherri), Bianchi; a disposizione Brogi, Friuli, Ponzolini, Guerrucci, Hoxha. Allenatore Roberto Falivena.

Arbitro: Roberto Rago di Potenza.

Marcatori: 33’ e 74’ Benericetti, 64’ Buffa.

Massa – Lici centrale al posto di Colombini e Bagnoli esterno basso sulla sinistra. Roberto Falivena ridisegna la retroguardia della Cuoiopelli per l’infortunio del capitano – che contro il Castelfiorentino si è fratturato il gomito e dovrà stare fermo per oltre un mese – ma la sostanza non cambia. A Massa, contro una big del campionato anche se in grossa difficoltà, la Cuoio continua a macinare gioco e punti. Vince 2-1 grazie alla doppietta di Giovanni Benericetti e allunga sulle seconde. Tuttocuoio e Fratres Perignano ora sono a meno sei. E domenica la compagine di Santa Croce andrà a giocare sul campo del Perignano con un buon vantaggio. L’unico demerito della Cuoio, se vogliamo andare a cercare il pelo nell’uovo, è stato quello di non aver chiuso prima la gara pur avendo avuto molte occasioni con Costanzo, Fantini e Sgherri. Primo gol al 33’: angolo di Viola e spizzata di Benericetti che finisce in porta. Al 64’ incertezza difensiva e pari di Buffa. Dieci minuti dopo Benericetti, ben lanciato, mette dentro il due a uno.

La classifica: Cuoiopelli 29, Fratres Perignano e Tuttocuoio 23, Sporting Cecina 19, Montespertoli 18, Camaiore e Lanciotto Campi 17, Zenith Prato 16, Pontebuggianese e River Pieve 15, Fucecchio e Valdinievole Montecatini 14, Pro Livorno Sorgenti 12, Massese 11, Castelfiorentino e Geotermica 7.