Cuoiopelli, finale amaro. Camaiore passa su rigore

CUOIOPELLI

0

CAMAIORE

1

CUOIOPELLI: Pulidori, Nardo, Guerrucci, Viola, Bianchi, Lucaccini, Sgherri (84’ Razzauti), Regoli, Pepa (75’ Fantini), Benericetti, Goh (71’ Costanzo); a disposizione Brogi, Colombini, Cavallini, Innocenti, Goretti, Pitrone. Allenatore Roberto Falivena.

CAMAIORE: Barsottini, Borgia, Crecchi, Anzillotti, Zambarda, D’Alessandro, Adami (67’ Ricci), Amico, Imbrenda (67’ Arnaldi), Da Pozzo, Kthella; a disposizione Azioni, Maini, Pezzini, Natali, Belluomini, Verona, Biagini. Allenatore Pietro Cristiani.

Arbitro: Simone La Luna di Collegno (assistenti Enea Furieri di Empoli e Francesco De Feudis di Firenze).

Marcatore: 93’ (rig) Da Pozzo.

Note: ammoniti Anzillotti e Amico del Camaiore, Sgherri della Cuoiopelli.

SANTA CROCE – Da Pozzo segna su rigore al 93’ e l’arbitro fischia la fine. Ancora un finale amarissimo per la Cuoiopelli. Questa volta contro il Camaiore dello staffolese Pietro Cristiani. La squadra di Falivena, oltre alle cinque assenze (Bagnoli, Lici e Passerotti squalificati, Colombini e Cavallini infortunati e in panchina solo per far numero) paga un vistoso calo nel secondo tempo. Nella prima frazione la squadra di casa ha tenuto il pallino del gioco sfiorando il vantaggio al 45 su azione da calcio d’angolo con salvataggio sulla linea di Anzillotti. Nel secondo tempo il Camaiore ha pressato alto e i cambi di Cristiani hanno messo in difficoltà la Cuoio.

Classifica: Tuttocuoio 44 Cuoiopelli 39 Massese e Montespertoli 36 Camaiore e Zenith Prato 35 Fratres Perignano e River Pieve 33 Pro Livorno 32 Fucecchio 30 Sporting Cecina 29 Pontebuggianese 27 Lanciotto Campi e Valdinievole Montecatini 23 Geotermica 13 Castelfiorentino 12.