Cuoiopelli, la vice sei tu. Respinta la Massese

CUOIOPELLI

3

MASSESE

2

CUOIOPELLI: Pulidori, Passerotti, Bagnoli, Bianchi, Nardo (17’ st Guerrucci), Lici, Regoli (40’ st Razzauti), Costanzo (46’ st Goretti), Fantini, Benericetti (38’ st Pepa), Goh (25’ st Sgherri). All. Falivena.

MASSESE: Paci, Del Pecchia (39’ st Bertonelli), Terigi, Zavatto (43’ st Berti), Brizzi (26’ st Vignali), Marchini, Andrei, Fortunati (32’ st Bonini), Buffa, Cornacchia, Maggiari (36’ st Lazzini). All. Del Nero.

Arbitro: Biagini di Lucca.

Reti: 21’ pt Benericetti (C), 25’ pt Buffa (M), 40’ pt Fantini (C), 42’ pt Goh (C); 46’ st Terigi (M).

Preziosa e meritata vittoria per la Cuoiopelli, che pur non potendo più raggiungere la capolista Tuttocuoio, promossa in D (la dirigenza santacrocese a fine gara ha fatto i complimenti ai "cugini") si scrolla da dosso Camaiore e Zenith isolandosi al secondo posto. Il 3-2 sulla Massese è maturato in un primo tempo scoppiettante e ben giocato da entrambe le squadre. Anche se a segnare di più, e ben tre volte, è stata la squadra di Falivena. Passata in vantaggio con un diagonale imparabile di Benericetti e nonostante abbia subito poco dopo il pari di Buffa sul quale Pulidori niente ha potuto, la Cuoiopelli prima del riposo ha preso il largo nel giro di 3 minuti. Prima con la bella punizione di Regoli, con la palla che si è stampata contro il palo ed è stata raccolta da Fantini, quindi con una magistrale azione personale di Goh che si è infilato nell’area ospite superando due avversari e il portiere Paci in uscita. Poi nel recupero finale di gara l’inzuccata di Terigi non ha inciso sull’esito della gara.