Cuoiopelli Persa una grande occasione

FUCECCHIO

2

CUOIOPELLI

1

FUCECCHIO: Del Bino, Arapi (60’ Re), Lotti (79’ Mhilli), Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Mariani, Cenci (67’ Zaccagnini), Andreotti, Badalassi, Rigirozzo (91’ Tassi); a disposizione Rocchi, Bindi, Iaia, Geniotal, Agostini. Allenatore Lorenzo Dell’Agnello.

CUOIOPELLI: Pulidori, Passerotti, Guerrucci, Viola, Nardo, Lucaccini, Regoli (67’ Razzauti), Bianchi (61’ Cavallini), Pepa (73’ Fantini), Benericetti, Sgherri (61’ Costanzo); a disposizione Brogi, Colombini, Innocenti, Goretti, Goh. Allenatore Roberto Falivena.

Arbitro: Martini di Arezzo.

Marcatori: 50’ Viola, 72’ Rigirozzo, 90’ (rig) Andreotti.

Note: espulsi al 55’ Badalassi e al 90’ Passerotti; ammoniti Badalassi, Malanchi, Re Bianchi e Sgherri.

FUCECCHIO – La Cuoiopelli si mangia le mani. Perde il derby contro il Fucecchio in dieci e butta via l’occasione delle occasioni, cioè scavalcare il Tuttocuoio e riportarsi in testa. A un primo tempo giocato molto bene, i biancorossi rispondono con una ripresa da incubo. Il Fucecchio c’ha creduto e merita i tre punti. Ora Falivena e i suoi ragazzi devono assorbire il colpo e preparare al meglio la partita casalinga di domenica prossima contro un Camaiore in piena salute.

Primo tempo con Del Bino che salva la sua porta su Viola, Pepa e Sgherri. Nonostante il quasi totale dominio la Cuoio non riesce a segnare e il Fucecchio rientra negli spogliatoi tirando un sospiro di sollievo. Il secondo tempo ricomincia sulla falsariga del primo e la Cuoiopelli riesce a passare in vantaggio al 50’ con Viola che batte Del Bino con un tiro al volo su cross di Benericetti. Al 55’ viene espulso Badalassi per doppia ammonizione e la partita cambia totalmente. La Cuoio non riesce a gestirla e chiuderla, il Fucecchio si butta all’arrembaggio e al 72’ pareggia con un colpo di testa di Rigirozzo.

I biancorossi di Santa Croce non si accontentano e cercano il gol vittoria, ma al 90’ in contropiede Rigirozzo viene steso in area da Passerotti: rigore ed espulsione. Andreotti non sbaglia. La classifica: Tuttocuoio 41, Cuoiopelli 39, Montespertoli e Zenith Prato 35, Fratres Perignano e Massese 33, Camaiore 32, Fucecchio e River Pieve 30, Pro Livorno Sorgenti 29, Pontebuggianese 27, Sporting Cecina 26, Lanciotto Campi 22, Valdinievole Montecatini 20, Geotermica 13, Castelfiorentino 11.