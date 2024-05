Cuore e concentrazione: Zenith, avanti così: "Restare concentrati per la gara di ritorno"

"Massima concentrazione in vista della sfida di ritorno. Ancora non abbiamo fatto niente, anche se i ragazzi hanno vinto una partita eccezionale". Vietato rilassarsi e abbassare la guardia in casa Zenith Prato, malgrado la rotonda vittoria per 3-1 ottenuta nel match di andata del primo turno dei play off nazionali di Eccellenza sul campo del Granamica. Domenica la sfida di ritorno al "Chiavacci" sarà decisiva per proseguire nel cammino verso la promozione diretta in serie D. "Per il ritorno siamo fiduciosi ma non bisogna fare l’errore di pensare che è già tutto fatto, quindi massima concentrazione fin da domani (oggi, ndr) agli allenamenti – commenta il vice presidente della Zenith Prato, Enrico Cammelli -. Tornando alla partita di domenica scorsa, il risultato poteva anche essere più ampio in nostro favore. Peccato per il rigore che abbiamo concesso e, soprattutto, per quello sbagliato. Senza queste due piccole sbavature probabilmente la pratica avrebbe potuto anche considerarsi già archiviata. Il Granamica è una squadra giovane, che gioca un bel calcio, ma non abbiamo concesso praticamente niente. Avanti così".

Insomma, metà dell’opera è stata portata a termine, con un risultato che fa certamente dormire sonni più tranquilli a tutto l’ambiente di via del Purgatorio, anche se al "Chiavacci" sarà decisivo non rilassarsi troppo. "La squadra ha fatto una partita sontuosa. Sono soltanto dispiaciuto di aver fallito in varie occasioni, rigore compreso, il possibile 4-1 che avrebbe chiuso i giochi – insiste Simone Settesoldi, allenatore della prima squadra bluamaranto -. Il Granamica gioca bene ed è una squadra molto offensiva. Niente è scontato con un 3-1 di partenza. Dobbiamo partire bene, far capire fin dai primi minuti che la partita sarà tosta e provare ad incanalarla nella maniera migliore per portare a casa un risultato che sarebbe storico per la società. I nostri avversari sicuramente potranno crearci delle difficoltà, ma sono anche convinto che potranno concedere degli spazi, nella bramosia di attaccare per cercare di recuperare il risultato. Servirà grande concentrazione, oltre al solito grande cuore che ho visto nelle ultime uscite".

In caso di passaggio del turno la Zenith Prato andrà a sfidare la vincente del doppio confronto fra Castelfidardo e Unipomezia. Per il momento Unipomezia sembra avvantaggiata in virtù della vittoria per 3-2 ottenuta sul campo del Castelfidardo nel match di andata. Domenica sapremo.

Leonardo Montaleni