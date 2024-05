Da mister a dirigente. Andrea Ardito direttore tecnico

Dopo un anno e mezzo alla guida tecnica della prima squadra dei biancoblù, Andrea Ardito, ex bandiera del Como, lascia la panchina dell’Alta Brianza, squadra del campionato di calcio di Eccellenza, per un incarico di maggior responsabilità: sarà infatti il direttore tecnico del club di Tavernerio. Decisione comunicata con un lungo post di ringraziamento sui social verso società e giocatori: "I risultati in campionato non avrebbero condizionato questa scelta. Ora potrò dedicarmi completamente al settore giovanile – spiega Ardito, che già rivestiva la carica di responsabile tecnico -. Andrò sui campi aiutando tutte le categorie su tattica e metodologia di allenamento". G.M.