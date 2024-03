Da oggi il torneo internazionale under 15. Vecchiazzano in Croazia per l’Istra Cup Il Vecchiazzano Under 15 partecipa al torneo internazionale 'Istra Cup' a Porec, Croazia. Un'opportunità di crescita sportiva e personale per la squadra biancoazzurra, attualmente in testa al campionato provinciale. Un viaggio organizzato dai genitori e dalla dirigenza del club.