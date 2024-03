Da qui al 5 maggio le avversarie saranno formazioni fuori dai giochi per la salvezza, unica big il Livorno. Sangiovannese, il calendario sorride a Rigucci

SAN GIOVANNI

Due giorni di riposo per la Sangiovannese che, dopo l’allenamento di ieri, si ritroverà martedì al Fedini per preparare la ripresa del campionato e la conseguente partita, di domenica 7 aprile, contro il Figline. Rigucci è in ansia per il difensore Antezza (nella foto) e il centrocampista Massai, che solo nelle prossime ore avranno un quadro più completo circa gli infortuni rimediati nella vittoriosa trasferta di Seravezza. Per entrambi, fermati da guai muscolari, si prevedono lunghi stop che andranno a privare la squadra di altri due titolari oltre ai tanti già lasciati per strada nel corso della stagione. Anche il portiere under Barberini non sarà a disposizione. Se non altro, proprio da martedì, dovrebbe rientrare in gruppo l’attaccante Canessa fermo da quasi due mesi per un problema alla mano. Da qui al 5 maggio mancano cinque partite sulla carta piuttosto abbordabili per Baldesi e compagni che dovranno sfidare, rispettivamente, Figline in casa, Cenaia e Livorno in due trasferte consecutive, Poggibonsi di nuovo tra le mura amiche e il 5 maggio chiusura della stagione regolare a Trestina. In pratica solo una di queste formazioni sta lottando per un obiettivo, e parliamo del Livorno, le altre sono compagini che o sono fuori dai giochi salvezza come il Cenaia o già al riparo da eventuali ritorni scomodi per quel che riguarda la zona bassa della graduatoria.

Un calendario, insomma, che sorride alla formazione azzurra che, con i 37 punti conquistati a oggi, necessita almeno di un’altra a vittoria e un pareggio per poter festeggiare la permanenza in categoria senza passare dagli spareggi play-out. Un risultato, questo, che nessuno avrebbe mai messo in preventivo alla fine di dicembre quando la squadra annaspava, senza dare troppi segni di vita, nelle ultime posizioni di classifica. L’avvento del nuovo mister, sommata alla nota rivoluzione attuata nel mercato invernale, ha prodotto i suoi bei frutti. E ora la salvezza pare ormai a un passo.

Massimo Bagiardi