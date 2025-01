Da strabuzzare gli occhi

CORREGGESE 3 ARCETANA 0

CORREGGESE: Piccinardi, Ghizzardi, Pipoli, Galli, Bertozzini, Carini, Errichiello (35’ st Bassoli), Vernia (32’ st Galletti), Antenucci (40’ st Casini), Cappelluzzo (16’ st Calì). Leonardi (44’ st Benedetti). A disp. Cipriani, Truzzi, Covili, Caselli. All. Rossi.

ARCETANA: Giaroli, Kashari (22’ st Bassoli), Grillenzoni (33’ st Laamane), Teocoli (35’ st Ferrari M.), Brevini, Pederzoli, Elatachi (1’ st Ceci), Ferrari R., Messori (22’ st Puglisi), Caniparoli, Fiorentini. A disp. Cammarota, Pagliani, Pacella, Poligani. All. Borghi.

Arbitro: Nazzicone di Ferrara.

Reti: 1’, 45’ e 34’ st Antenucci.

Note: ammoniti Benedetti (C) e Fiorentini (A).

Trascinata dalla tripletta di un super Antenucci, la Correggese scrive l’ennesima pagina di una stagione incredibile. Il 3-0 all’Arcetana rappresenta l’undicesima vittoria di fila, con mister Rossi che dal suo subentro non ha ancora perso un punto in campionato, tanto da fare della capolista l’unica formazione ancora imbattuta del girone. Un tris, quello maturato nel derby, che consolida il primato in graduatoria: complici i pareggi di Zola e Brescello Piccardo, infatti, la Correggese è a +8 sul secondo posto. Siamo solo alla prima di ritorno, ma la strada verso il ritorno in Serie D sembra ben avviata.

E l’Arcetana? Nonostante il gol subito a freddo, gli ospiti hanno provato a raddrizzare la gara, trovando però sulla loro strada un Piccinardi impeccabile, che ha impedito loro in più occasioni di trovare il provvisorio 1-1.

Nemmeno il tempo di fischiare l’inizio, che i bianco-rossi passano in vantaggio: percussione di Errichiello sulla sinistra e, dopo 27", il Borelli può già esultare perché Antenucci trova il gol battendo di prima intenzione Giaroli. Detto che gli ospiti provano comunque a giocarsi le loro chances, nel finale di primo tempo arriva il bis: è ancora Antenucci a trovare lo spiraglio giusto per insaccare, anticipando tutti di testa su azione da calcio d’angolo. A 9’ dal termine ancora una gioia per il numero 9 dei padroni di casa, che riceve palla in profondità, si presenta a tu per tu con Giaroli e lo fredda per la terza volta, meritando di portare a casa il pallone. Il derby infrasettimanale col Rolo e lo scontro diretto con Zola di domenica prossima saranno un ulteriore banco di prova per le ambizioni della Correggese, mentre l’Arcetana, che ha 5 lunghezze di vantaggio sui playout, proverà a rifarsi mercoledì nel match interno con la Fidentina.