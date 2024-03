Da stropicciarsi gli occhi. Lentigione corsaro a Forlì

FORLI’

1

LENTIGIONE

3

FORLI’: (3-4-2-1): Pezzolato; Masini (43’ st Mosole), Drudi (1’ st Babbi), Tafa; Pecci (1’ st Banfi), Lolli, Gaiola, Visani (1’ Graziani); Bonandi (15’ st Rosso), Greselin; Merlonghi. A disp.: Zamagni, Checchi, Crociati, Ballardini. All. Antonioli.

LENTIGIONE (4-3-3): Rizzuto; Casucci, Nava, Sabotic, Cortesi; Manzotti, Battistello, Pari (24’ pt Nappo); Nanni (24’ st Capiluppi), Formato (1’ st Bocchialini), Montipò (43’ st Roma). A disp.: Zovi, Grieco, Sala, Grifa, Macchioni. All.: Beretti.

Arbitro: Torreggiani di Civitavecchia (Cirillo di Roma 1 e Pagano di Brescia).

Reti: 12’ pt Nanni, 16’ pt Formato, 40’ pt Nanni, 32’ st Tafa.

Note: ammoniti Drudi, Casucci, Greselin.

E’ una classifica da stropicciarsi gli occhi quella che esce dalla giornata pre-pasquale del campionato di Serie D: il Lentigione vince a Forlì e lo raggiunge, perdono Victor San Marino e Corticella e ora i reggiani sono terzi. La vittoria in Romagna è davvero pesante, un 3 a 1 maturato nel primo tempo, con il Lentigione già sul 3 a 0 al 40’.

Poi si è trattato di controllare, con la squadra di Antonioli in gol solo nel finale. Al 12’ passa il Lentigione con un gran tiro a giro di Nanni dopo un’incursione di Manzotti. Al 16’ raddoppia il Lenz: magistrale punizione di Nanni per la testa di Formato che angola in rete. Al 27’ ci prova il Forlì, azione corale e botta violenta da dentro l’area, ma è bravo Rizzuto a sventare. Al 40’ Nanni scavalca Pezzolato con un pallonetto da categorie superiori e porta i reggiani sul 3 a 0: due gol e un assist per il romano.

Il secondo tempo si apre con un tiro di Babbi sventato da Sabotic. Al 9’ Nanni sfiora la tripletta con un colpo di testa di poco a lato. Poco dopo ci prova Greselin di testa e poi di piede, senza risultato. Al 25’ grande azione del Lentigione: percussione di Bocchialini che serve Cortesi il cui tiro è troppo centrale.

Il Forlì accorcia le distanze al 32’ con Tafa, dagli sviluppi di un corner.

"Può sembrare strano pareggiare in casa col Certaldo e poi venire a vincere a Forlì – dice mister Paolo Beretti - ma coi toscani il vento ci ha penalizzato molto. Noi facciamo meno fatica a giocare contro squadre propositive, rispetto a quelle che si chiudono e obiettivamente il Forlì ci ha concesso molto. Noi l’abbiamo vinta soprattutto a livello difensivo, dimostrando grande compattezza. Adesso i nostri obiettivi cambiano… siamo salvi e quindi possiamo pensare ai play-off.

Gli altri risultati: Progresso-Corticella 2-0, Imolese-Fanfulla 2-0, Sammaurese-V. San Marino 1-0, Mezzolara-Ravenna 0-4, Borgo San Donnino-Pistoiese 1-0, Aglianese-Carpi 1-2, Prato-Sangiuliano 1-0, Certaldo-Sant’Angelo 1-0.

Classifica: Carpi 59, Ravenna 57, Lentigione e Forlì 52, V. San Marino 50, Corticella 48, Prato 43, Imolese 42, Fanfulla 41, Aglianese 40, Sangiuliano 38, Sant’Angelo 37, Sammaurese 35, Pistoiese e Progresso 32, Borgo San Donnino e Certaldo 23, Mezzolara 19.