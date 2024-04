Daino, che amarezza!. La Coppa al Colombaro

COLOMBARO

1

DAINO SANTA CROCE

0

COLOMBARO: Tosi, Calò, Vandelli, Antonioni, Marino, Evangelisti, Gazzotti, Vernillo, Dapoto (39’st Adjetey), Cigarini, Sammarco (30’st Sganzerla). A disp: Bellotti, Fontanesi, Sacchetti, Dekaj, Refolo, Maietta. All. Antonelli.

DAINO SANTA CROCE: Pellicciari, Berselli (39’st Paterlini), Bertolotti (35’st Galetta), Iotti (10’st Benatti), Rabitti, Esposito, Rota, Magnanini (45’st Taglia), Durante (30’st Paterlini), Macrì, Carta G. A disp: Ruggiero, Ricci, Peluso, Carta D., Estaminati. All. Di Martino.

Arbitro: Meloro di Parma

Reti: 10’ Vernillo

Note: espulsi al 23’st Antonioni e al 47’st, ammoniti Antonioni, Carta G., Cigarini, Marino, Vandelli.

Si ferma a Savignano il sogno del Daino Santa Croce di centrare per la prima volta nella sua storia il salto in Promozione.

I ragazzi di Di Martino si arrendono nella finale della Coppa di Prima di fronte ai modenesi del Colombaro, che ora sono al primo posto nella classifica dei ripescaggi (salto di categoria ormai certo), mentre al Daino resta solo la chance di agganciare nei 90’ finali i playoff in campionato, perché la seconda classificata della Coppa non va in graduatoria e resta con un pugno di mosche in mano.

Il Daino ha pagato a caro prezzo la squalifica del bomber Sica (17 reti) e ha faticato a pungere in avanti. Al 3’ punizione dal limite calciata da Cigarini ma la conclusione non è precisa e finisce alta. Al 10’ Vernillo sfrutta la ribattuta della difesa avversaria e al volo mette il pallone all’angolino per il gol partita. Al 20’ tiro da fuori di Magnanini ma Tosi controla la palla che esce. Al 30’ tiro da fuori di Cigarini che esce a lato. Dopo poco è ancora Cigarini a presentarsi davanti a Pellicciari ma il sinistro non è preciso. Al 40’ Calò dalla destra scarica un tiro che mette alla prova Pellicciari. La ripresa inizia con la punizione dal limite di Macrì fuori misura.

Al 68’ l’episodio che potrebbe cambiare la gara: l’arbitro estrae il secondo giallo per il già ammonito Antonioni del Colombaro, che però non aveva commesso il fallo e così la squadra di Antonelli fra le proteste dei giocatori in campo resta in dieci, un episodio da possibile errore tecnico dell’arbitro (che però dovrebbe ammettere lo scambio di persona), anche se a svantaggio della squadra modenese. In Daino attacca e crea qualche mischia ma non punge, mentre il Colombaro si difende con ordine e nel recupero restano in 10 anche i reggiani per il rosso a Benatti. Ora resta da vedere se il Daino farà ricorso per chiedere la ripetizione della gara.