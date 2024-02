Dal campo. Biancorossi a Perugia senza Pietrangeli

Il pareggio con il Pineto è ormai andato in archivio e sul campo i biancorossi pensano soltanto al Perugia. Sapendo che quella in Umbria sabato sarà una battaglia. Per l’occasione mister Troise perde Garetto per squalifica, ma presumibilmente anche Pietrangeli. E questa per l’allenatore campano non è certo una buona notizia. Il difensore romano domenica scorsa contro il Pineto è stato costretto a lasciare il campo a causa di un piccolo guaio muscolare. Che avrà bisogno di qualche giorno per essere guarito. Insomma, Pietrangeli nella gara con il Perugia non ci sarà, ma probabilmente tornerà a disposizione per i novanta minuti che i biancorossi giocheranno poi, la settimana successiva, al ’Neri’ contro il Cesena. Per il resto rimangono da valutare le condizioni di Capanni che dovrebbe ormai essere vicino al pieno recupero, dopo l’infortunio muscolare.