Dal campo. Ci sono Misuraca e Malaccari, tre gli squalificati

Parlando di campo, contro il Sestri Levante per la Fermana ci saranno tre recuperi importanti. Torneranno a disposizione di mister Mosconi Misuraca, Malaccari e Carosso. Quest’ultimo difficilmente troverà un posto nella formazione titolare con Heinz, Santi e De Santis favoriti per formare la difesa a tre. I primi due invece ritroveranno sicuramente il posto da titolare: il vicecapitano nel centrocampo insieme a Scorza e probabilmente Niang, mentre l’ex capitano del Brindisi dovrebbe riprendersi la fascia destra con Petrungaro che torna a sinistra. A destra si attende ancora il recupero Eleuteri che almeno per la prossima settimana e mezza rimarrà ai box. Prosegue il recupero di Spedalieri, da valutare se potrà tornare per le ultimissime partite della stagione. In settimana il capitano Manuel Giandonato ha aumentato i carichi di lavoro e le condizioni stanno per migliorare in maniera definitiva. Mister Mosconi dovrà fare a meno di Fort, Petrelli e Paponi, appena reintegrato. Tutti e tre squalificati dopo la gara contro il Pineto: il difensore per somma di ammonizioni, gli altri due per espulsione diretta dopo le proteste. Emergenza in attacco, dunque il tandem sarà composto nuovamente da Sorrentino e Giovinco, non al meglio nella scorsa partita dopo il problema accusato ad Ancona ma recuperato a pieno. In porta confermato Borghetto. Assenza importante per il Sestri Levante che perde Maiko Candiano, squalificato per somma di ammonizioni. Il centrocampista è una delle pedine più importanti dello scacchiere di mister Barillari.

Fi. Ro.