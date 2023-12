Dal campo. Gorelli e Capanni in gruppo

Si avvicina la gara di Pesaro e mister Troise torna ad avere l’organico quasi al completo. Infatti, rispetto ai primi giorni della settimana, e di fatto rispetto al derby di coppa in casa del Cesena, il tecnico del Rimini da ieri ha a propria disposizione anche Gorelli e Capanni. Il primo ha archiviato l’influenza, il secondo il piccolo acciacco fisico che non gli aveva permesso di esserci al ’Manuzzi’. Resta ai box soltanto Bouabre, naturalmente insieme a Tofanari che sta completando il percorso di riabilitazione, dopo l’intervento al menisco. Ampia scelta, quindi, per Troise che, però, rispetto alle ultime uscite in campionato, potrebbe davvero toccare pochissimo il proprio undici iniziale. Perché la difesa è ormai collaudata, esattamente come l’attacco. Qualche ‘problema’ in più nelle scelte in mezzo al campo con il ritorno, ormai al top, di Delcarro e Marchesi.