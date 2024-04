Dal campo. Langella in gruppo. Sempre ai box Cernigoi

Ancora due sedute più la rifinitura per preparare la gara più importante della stagione. Quella che, di fatto,davanti al pubblico amico, potrebbe permettere al Rimini di fare un passo deciso verso i playoff. Lo sanno i biancorossi di Troise quanto siano importanti i novanta minuti di domenica contro la Virtus Entella. Squadra di spessore, quella ligure, ma decisamente delusa da un campionato non all’altezza delle aspettative. I liguri in Romagna ci arrivano per mettere definitivamente la parola fine su una stagione tormentata scongiurando il pericolo dei playout. Diversi, quindi, i motivi che spingono Rimini ed Entella verso la penulta della regular season. Con mister Troise che spera di recuperare qualche pedina importante in mezzo al campo. Langella e Leoncini i principali candidati. Mentre probabilmente saranno ancora costretti ai box Malagrida e Iacoponi. E anche Cernigoi, alle prese con un fastidio muscolare.