Dal campo. Ma ora i biancorossi pensano solo al Gubbio

Ma prima della coppa il Rimini sa di dover pensare al campionato. A partire da venerdì, giorno in cui i biancorossi riceveranno la visita del Gubbio (inizio alle 20.45 al ’Romeo Neri’). C’è tutto da studiare nei minimi particolare, anche per dimenticare immediatamente lo stop dello scorso turno in casa della Virtus Entella. E archiviare quella battuta d’arresto arrivata dopo 12 gare sempre con qualcosa in tasca, come un incidente di percorso. Questa volta mister Troise non ha problemi con il giudice sportivo. Anzi, ritrova anche Langella che ha appena scontato un turno di stop. Ampia scelta per il tecnico campano e anche qualche giorno in più di tempo, rispetto a quanto accaduto le ultime settimane, per dettare ai suoi tutti i consigli utili per cercare di avere la meglio su quel Gubbio che non è la sorpresa della scorsa stagione, ma che è comunque squadra che sa farsi rispettare.