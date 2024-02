Dal campo. Oggi la ripresa. Sixtus diventa partner ufficiale

Riprenderanno oggi, sul campo di Uopini, gli allenamenti della Robur, attesi dalla gara casalinga con il Pontassieve, fanalino di coda del girone B, reduce dal pareggio per 1-1 con la Nuova Foiano. Partita per recitare una stagione da protagonista, la squadra biancoblu, alle soglie dell’ottava giornata del girone di ritorno, versa in una situazione di classifica disastrosa, con appena 13 punti raggranellati, 18 gol realizzati e 38 subiti. Al di là dei numeri, in casa Siena, l’attenzione dovrà essere massima: i bianconeri vogliono chiudere la partica promozione il prima possibile. Per la partita mister Magrini, che dopo la lunga squalifica tornerà a sedersi in panchina, con Gill Voria che tornerà a vestire i panni del suo vice, dovrà rinunciare sicuramente a Cristiani, alle prese con una lesione muscolare.

Da valutare le condizioni di Aseged Ivan (distorsione alla caviglia) e Boccardi, sostituito durante la partita con l’Asta: l’infortunio non ha destato sul momento particolare preoccupazione. La Robur, intanto, ha ufficializzato la collaborazione con la Sixtus Italia: "…La salute dell’atleta è di primaria importanza e va curata in ogni suo dettaglio. Per questo motivo il Siena Fc sceglie Sixtus Italia", recita la nota.