Dal campo. Testa già al Perugia

Subito in campo. Nemmeno il tempo di tirare il fiato per il Rimini che sabato sera sarà impegnato nel secondo turno dei playoff sul campo del Perugia. Perugia che ha chiuso la regular season al quarto posto in classifica, proprio davanti al Gubbio, e che il primo turno martedì sera se l’è goduto stando davanti alla tv, dal ritiro di Cascia dove gli umbri sono chiusi già da più di qualche giorno. Il ritmo partita, invece, la squadra di Troise lo ha già preso. Il tecnico campano guarda con insistenza l’infermeria. Per la gara con il Perugia potrebbe recuperare Gigli, mentre è probabile debba restare ancora ai box Pietrangeli. Scontata la squalifica, tornerà a disposizione Quacquarelli per garantire qualche opzione in più a mister Troise in quella difesa che continua ad avere gli uomini piuttosto contati per questa coda di stagione entusiasmante.