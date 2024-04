Dal campo. Troise concede 2 giorni di riposo ai suoi

Forse in questa stagione non era mai successo prima. Ma i playoff valgono qualche giorno di riposo in più. Così, dopo il successo di domenica pomeriggio contro la Virtus Entella, quello che ha dato al Rimini la matematica certezza di disputare i playoff, Emanuele Troise ha concesso due giorni di riposo alla sua truppa. Che tornerà al ’Neri’ soltanto domani per iniziare a preparare l’ultima gara della regular season, quella di domenica sera (calcio d’inizio alle 20), in casa del Gubbio. Una gara che determinerà la griglia playoff, ma alla quale i biancorossi si presenteranno senza qualche pedina importante. Infatti, salteranno l’ultima di campionato, perché tutti squalificati, Morra, Lamesta, Langella e Lepri. Non esattamente una buona notizia pensando all’ultima di campionato, ma una buona notizia pensando ai successivi spareggi per la serie B.