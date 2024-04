Dal campo. Troise costretto a tenere d’occhio l’infermeria

Il Rimini non ha troppo tempo per leccarsi le ferite, alle battute finali della stagione. E mister Troise in settimana, pensando alla sfida decisiva di domenica al ’Neri’ (inizio alle 16.30) contro la Virtus Entella, si augura di recuperare qualche ’pezzo’ a centrocampo. Ma la sensazione è che Langella, Iacoponi, ma anche Leoncini e Malagrida, tutti infortunati, non siano esattamente vicinissimi al giorno del rientro. Da qui si spiegherebbero anche alcune scelte fatte dal tecnico nella gara di domenica scorsa con la Carrarese. Troise prova a centellinare le energie, anche se qualcuna di quelle scelte si può considerare discutibile. Nel frattempo il tecnico campano sta recuperando a piccoli passi Marchesi che ai box c’è stato per diversi mesi ultimamente. I playoff sono dietro l’angolo, ma il Rimini non può permettersi più di sbagliare.