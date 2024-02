DAL CAMPO. Troise potrebbe pensare a Sala dal primo minuto

Cercando di tapparsi le orecchie davanti al frastuono del derby, ma anche godendosi l’entusiasmo dei tifosi, la squadra di mister Troise si avvicina all’appuntamento dell’anno, alla gara più sentita, con qualche buona notizia dall’infermeria. Nella quale resta soltanto Capanni. Pietrangeli ormai da giorni si è rimesso a correre con i compagni e Morra, a piccoli passi, sta riprendendo a pieno ritmo. Tanto che tutto lascia pensare che entrambi possano essere a completa disposizione di mister Troise per il derby. Troise che potrebbe pensare in mezzo al campo anche a Sala dal primo minuto contro un Cesena. Si tratterebbe di un debutto nell’undici iniziale per il centrocampista ex Spezia arrivato in riviera appena da qualche settimana con una condizione fisica da trovare il prima possibile. Sala potrebbe, così, mettersi al fianco di Langella.