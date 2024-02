Dal Canada alla Pistoiese. Masi si candida a leader

Messo in archivio il primo punto del nuovo corso, la Pistoiese ha ripreso ad allenarsi a testa bassa per preparare l’impegnativa partita contro il Forlì. Domenica, al "Melani" alle ore 14:30 arriverà infatti una delle formazioni più forti del campionato, che dopo un inizio altalenante ha trovato continuità di risultati, rientrando in piena corsa per la promozione. In vista del match coi romagnoli il tecnico Parigi ritroverà Greco e Diakhatè, entrambi al rientro dalla squalifica durata rispettivamente quattro e due turni. Chi invece era in campo anche contro il Mezzolara è il difensore Simone Masi, che al "Galli" ha fatto il proprio esordio con la maglia della Pistoiese. Un debutto positivo per il centrale italo-canadese, arrivato in arancione un paio di settimane fa. "I primi minuti ero un po’ nervoso – ammette Masi in sala stampa – perché ci tenevo a fare una bella figura. Nel complesso abbiamo tenuto ottimamente testa al Mezzolara e c’è anche rammarico per non aver ottenuto una vittoria che ci sarebbe servita parecchio. Domenica abbiamo dimostrato che la squadra è viva e ha le qualità necessarie per puntare all’obiettivo della salvezza".

La carriera di Masi prima dell’approdo a Pistoia si era sviluppata principalmente oltre oceano e in particolare in Canada, dove il classe 2002 ha frequentato il college e giocato con alcune formazioni giovanili: "La mia avventura più importante è stata coi Vancouver Whitecaps – racconta il centrale –. Con la squadra canadese ho giocato sia in Under 19 che con la seconda squadra, composta principalmente da giocatori under 23, nel campionato Mls Next Pro. Durante il percorso ai Whitecaps ho avuto la fortuna di trovare sul mio cammino Vanni Sartini, allenatore italiano che adesso è il manager della prima squadra militante in Mls. Il calcio negli Stati Uniti è molto più fisico e in allenamento viene curato soprattutto l’aspetto atletico. Fin dal mio arrivo in Italia ho trovato un’attenzione decisamente maggiore al lato tecnico e tattico e sto cercando di migliorare in questo fondamentale". Contro il Mezzolara Masi ha fatto coppia con Marie-Sainte, un altro esordiente e, come detto prima, a partire dalla sfida col Forlì Parigi potrà contare anche sul rientrante Greco. Il tecnico arancione avrà quindi diversi assi nella manica e potrà scegliere le pedine da schierare nel reparto difensivo. Reparto di cui non fa più parte Sem Kamana, che nei giorni scorsi ha salutato il resto dei compagni così come Kevin Ondo, centrocampista visto all’opera solo a San Marino. Ad aggiungersi all’organico è stato invece la seconda punta Marco Anticoli, classe 2003, reduce da un’esperienza senza minuti in campo al Boreale.

Michele Flori