Dalmonte e D’Andrea nel mirino. E anche Del Fabro saluta l’Arezzo

di Luca Amorosi

Un’uscita definita nelle scorse ore e un’altra ancora da perfezionare. Poi un ultimo colpo in entrata e un rinnovo in dirittura d’arrivo. Questa l’agenda del direttore amaranto Cutolo per la stretta attualità. Andiamo con ordine: la società amaranto ha comunicato la cessione, in prestito con diritto di riscatto, di Dario Del Fabro.

L’avventura del difensore ad , per ora, termina dopo pochi mesi e una prima parte di stagione negativa.

Resta da capire se l’operazione sia in qualche modo legata anche a un movimento in entrata, con un calciatore degli etnei che potrebbe fare il percorso inverso.

L’, infatti, cerca sempre un giocatore offensivo che possa agire sia da prima o seconda punta che da esterno d’attacco e un nome caldo resta quello di Filippo D’Andrea, in uscita proprio dal Catania dove non ha ingranato (17 presenze e 1 gol) dopo l’ottima stagione passata a Cerignola (15 reti e 5 assist in 37 gare). Classe 1998, può ricoprire praticamente tutti i ruoli dell’attacco.

Un ulteriore elemento che potrebbe agevolare la trattativa è l’eventuale arrivo in Sicilia dell’esterno offensivo Nicola Dalmonte dalla Salernitana, affare che, secondo quanto filtra, sarebbe ben avviato.

In uscita dalle fila degli etnei, inoltre, c’è anche Montalto, centravanti che l’ aveva sondato anche in estate. L’età, il piede mancino (ci sono già Ogunseye, Guccione e Pattarello nel ruolo) e la minore duttilità, però, lo pongono in secondo piano nella lista di Cutolo, che comprende ancora pure il nome di Raffaele Russo dell’Avellino, brevilinea ala sinistra di piede destro che ben sostituirebbe Gaddini.

Sull’esterno classe 2002, a proposito, si è inserito forte il Pontedera dopo aver salutato l’estroso Ianesi, ceduto al Milan Futuro in prestito oneroso.

La destinazione potrebbe essere gradita al giocator e l’affare si può fare, con la formula del prestito fino al termine della stagione. Come detto, infine, c’è il fronte rinnovi: in questo senso è arrivato, fino al 2027, quello del centrocampista Salvatore Santoro. In estate aveva firmato per un anno, ma ad rimarrà anche dopo giugno 2025.