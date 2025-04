Rinvio partita Ternana-Pianese per la scomparsa di Papa Francesco

Così come la serie A e B la scomparsa di Papa Francesco ha fatto rinviare il match previsto per il giorno di pasquetta tra Ternana e Pianese. La partita tra le fere di Liverani e i bianconeri di Formisano è stata calendarizzata domani alle 18 sempre allo stadio ‘Libero Liberati’ di Terni così come tutte le partite del girone B di serie C. Un rinvio di circa 48 ore quindi, il massimo possibile visto che nel prossimo weekend il terzo torneo professionistico nazionale giocherà l’ultima giornata e con essa ci saranno tutti i verdetti che finora mancano all’appello. Simeoni e compagni vogliono provare a migliorare la loro posizione in vista dei playoff visto che il Pineto è distante solo due lunghezze e la Vis Pesaro tre. Non sarà però facile perché gli avversari degli ultimi 180 minuti, Ternana ed Arezzo (domenica alle 16,30 al Comunale) sono di prima fascia. Poi inizierà la post season, con le sfide secche in casa della squadra che si è classificata prima in ogni incrocio. Mignani e compagni, nonostante il clamoroso traguardo raggiunto non vogliono certo fermarsi ora e promettono battaglia. Tornando al rinvio del match di ieri anche la società dell’Us Pianese si è unita al cordoglio del mondo del calcio e di tutta la Federazione per la scomparsa del Santo Padre, Papa Francesco. "Il calcio italiano partecipa commosso al dolore di centinaia di milioni di persone per la dolorosa scomparsa di Sua Santità Papa Francesco - ha detto il presidente della FIGC Gabriele Gravina -. Grande esempio di carità cristiana e di dignità nella sofferenza, si è mostrato sempre attento al mondo dello sport e al calcio in particolare, di cui era appassionato. La sua vicinanza umana, oltre che spirituale, ai malati, ai poveri e ai perseguitati di tutto il pianeta è stata la sua testimonianza più profonda, un faro che illuminerà le generazioni a venire. Resterà per sempre nei nostri cuori di fedeli e di amanti del gioco del calcio".

Guido De Leo