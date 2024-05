Dati e Squillantini tra i centenari. Allenatore e bomber in vetrina

È stata un’ultima giornata di campionato dal sapore particolare, soprattutto in Seconda categoria, e in particolar modo per un attaccante come Nicholas Dati e un allenatore come Carlo Squillantini. Entrambi impegnati in questa stagione nel girone L di Seconda categoria hanno raggiunto con diverse giornate di anticipo la salvezza e guardando la classifica forse sarebbe bastato poco per poter tentare l’assalto al trenino playoff. Certo è che per Squillantini l’avventura a Rassina era partita a dir poco in salita tra risultati che non arrivavano e una squadra giovane. Poi a dicembre l’inversione di tendenza e lo sprint che ha permesso insieme al mercato di uscire da una situazione di classifica calda, festeggiando domenica le 400 panchine da allenatore.

Per Nicholas Dati, classe 1989, le 100 reti in carriera sono invece arrivate quando l’appuntamento sembrava destinato alla prossima stagione. Lui che ha vestito (e vinto) con le maglie di Montevarchi, Terranuova Traiana, Subbiano, Castelnuovese, Capolona e Vaggio a Cavriglia aveva toccato quota 97 gol. È servita una tripletta contro il Bettolle in casa, nella vittoria per 5-0, non solo per portarsi a casa il pallone ma anche per poter festeggiare con la maglia numero 10 trasformata in un 100 una cifra tonda da record.

Matteo Marzotti