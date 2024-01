Dd. La Juniores del Prato si arrende al Carpi

E’ un 2024 iniziato in modo pessimo quello che sta vivendo la Juniores nazionale del Prato. Quella squadra che sembrava ormai essere diventata una macchina da corsa verso i playoff nazionali all’improvviso si è inceppata dopo lo stop natalizio. I biancazzurri che vedevano l’esordio in panchina di Dal Piaz, dopo la promozione in prima squadra di mister Ridolfi, hanno infatti subìto la seconda sconfitta consecutiva in questo 2024. Stavolta il ko è arrivato sul campo del Carpi col punteggio di 3-2. Una battuta d’arresto che segue quella rimediata contro il fanalino di coda Aglianese di sabato scorso. A punire i lanieri sono state la doppietta di Mesoraca e il gol di Jaouadi che hanno vanificato le marcature di Carlesi e Fiore. Un ko che fa ancora più male se si pensa che i padroni di casa sono una formazione di metà classifica, oggi staccata sette lunghezze dal Prato. Di fatto, quelle che dovevano essere due vittorie di fila probabili si sono trasformate per il Prato in due sconfitte. Biancazzurri che restano in sesta piazza ma che vedono scappare le avversarie: la capolista Piacenza si porta sul + 9, mentre i punti di distacco dal gradino più basso del podio, detenuti a pari merito da Ravenna e Corticella, sono quattro.