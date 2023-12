Dea, l’Arzignano ha alzato una diga

CARAVAGGIO (Bergamo )

L’Atalanta under 23 archivia il girone di andata con un pareggio utile per restare in zona playoff e girare la boa stagionale con 30 punti, bottino sicuramente soddisfacente per una squadra debuttante, cresciuta di giornata in giornata con un’impennata di risultati e di rendimento da metà ottobre in poi. Bicchiere mezzo pieno per la Dea che ha faticato in questo ultimo turno, contro gli ostici vicentini dell’Arzignano, bravi ad anestetizzare il gioco offensivo dei nerazzurri e a creare diverse occasioni in mischia e su corner, sfiorando il gol che forse sarebbe anche stato meritato.

A salvare il risultato per i nerazzurri un pomeriggio da para tutto del 20enne portiere bergamasco Paolo Vismara, già convocato in prima squadra la settimana scorsa da Gasperini per la trasferta europea in Polonia sul campo del Rakow, protagonista di alcuni salvataggi decisivi nella ripresa. Dea che ha risentito di alcune assenze strategiche come quelle di Bonfanti e Masi dietro e di Bernasconi sulla fascia sinistra, in un pomeriggio dove è mancata la fantasia di Mallamo, protagonista di un paio di incursioni poco convinte, mentre davanti il tridente Cisse’-Capone-Di Serio poco rifornito non ha inciso come in altre giornate. Ora la baby Atalanta sarà attesa il giorno dell’Epifania in trasferta sul campo della Virtus Verona.

F.C.