Degl’Innocenti: "Siamo come una famiglia, grazie a tutti». La gioia del direttore generale: "È stata la vittoria più sofferta»

"È stata la vittoria più sofferta". Così esordisce David Degl’Innocenti, direttore generale del Real Isola, al termine del successo contro il Gavena nella finale Uisp. "Abbiamo avuto sempre la meglio ai rigori – prosegue – battendo grandi squadre come Castelfiorentino, Casa Culturale e Gavena, a cui faccio i complimenti per l’ottima finale disputata. Proprio per questo, forse, dei 4 questo è il titolo di maggior valore, anche se l’immagine più bella della serata resta il cerchio danzante a fine partita con mogli, figli e fidanzate. Una bella fotografia della ‘famiglia’ Real Isola". Non possono mancare, poi, i ringraziamenti di rito. "In primis a tutti quelli che sono venuti a sostenerci – insiste Degl’Innocenti –. Poi al presidente Riccardo Magnani, al patron Alessandro Bertelli e al mio braccio destro, il diesse Umberto Salvadori, fino a tutti i dirigenti Giampaolo Cavallini, Antonio Franceschi, Roberto Gerioni, Mauro e Juri Montanelli e Sauro Degl’Innocenti. Oltre allo staff tecnico con mister Filippo Martini, il vice Paolo Barnini e il preparatore dei portieri Stefano Sardi. I ragazzi, poi, sono stati tutti eccezionali".