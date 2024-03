Delusione a Larderello. Geotermica, un pari che non serve a nessuno

GEOTERMICA

LANCIOTTO CAMPI

GEOTERMICA: Bettarini, Landi, Pruneti, Gadiaga (1’st Romeo, Pavoletti (41’st Coli), Misseri (26’st Dussol), Campo (22’st Zoncu), Pashja, Pellegrini, Falchini, Scottu. All. Niccolai.

LANCIOTTO CAMPI: Brunelli, Benelli, Esposito, Fedi (47’st Verdi), Pisapia, Bambi, Bonciani, Amerighi, Cecchi, Frezza, Gasparini (42’st Cassiolato). All. Guidi.

Arbitro: Lachi di Siena.

LARDERELLO – Finisce in parità, a reti bianche, la partita tra due squadre che, entrambe neopromosse puntavano all’obiettivo salvezza. Da una parte la Geotermica, in categoria a pieno diritto, ma in retrocessione anche se non matematica, e dall’altra parte un Lanciotto Campi, in Eccellenza perchè ripescato, che invece lotta ancora per rimanere in categoria almeno tramite i play out. "Un pareggio si può dire che non è servito a nessuno – sottolinea a fine partita il mister della Geotermica Niccolai - ma la partita ha fatto vedere, con tanto rammarico, che il livello della squadra ospite non è per niente superiore alla nostra, tutt’altro. Sono soddisfatto della prestazione, del gioco svolto, la squadra c’è e ogni domenica onoreremo fino in fondo la nostra presenza in Ecellenza". Il Lanciotto venuto nel pisano convinto di poter vincere facilmente contro il fanalino di coda ha dovuto ricredersi. Ad un primo tempo sostanzialmente equilibrato è seguita una ripresa di chiara marca Geotermica. Il predominio della squadra di mister Niccolai in questa parte di partita è stato schiacciante e i numerosi calci d’angolo stanno li a dimostrarlo. Il limite della Geotermica in questa stagione, segnata anche da tanti infortuni, e anche oggi da segnalare quello di Spagnoli nel riscaldamento pre-partita, è stato proprio quello di non aver concretizzato la mole di gioco svolto ogni volta. Oggi in campo si è vista tanta buona volontà, ma per fare un risultato pieno questa non basta. Di contro il Lanciotto si è visto costretto a difendersi e si è affidato alle ripartenze, che peraltro con sono mai state pericolose.

Pietro Mattonai