Delusione già archiviata. Zebre, ora le sfide cruciali

Un pari mal digerito quello col Maliseti Seano domenica in casa al Marco Polo Sports Center per il Viareggio che resta tuttavia primo nel suo campionato di Promozione. Lo 0-0 ha deluso soprattutto per il poco gioco fatto dalle zebre, che si sono stavolta attirate critiche giuste da parte della sempre calda e appassionata tifoseria bianconera.

A spiegare i motivi di una prestazione tanto scialba ci prova l’allenatore Stefano Santini, che la faccia ce la mette sempre: "Non abbiamo fatto quello che dovevamo fare nei momenti in cui la partita lo richiedeva. Nel primo tempo potevamo e dovevamo fare meglio sulle fasce dove il Maliseti ci lasciava spazio e la possibilità di crossare. Noi però non abbiamo sfruttato a dovere le giocate che ci venivano concesse sulle corsie laterali. Ci è mancata la pulizia nello sviluppo della manovra, che è stata ben poco ariosa. E ci è mancata la qualità nei cross e nei passaggi, alcuni anche semplici da fare. Non era giornata".

"Contro una squadra che ti aspetta così bassa bisognava essere più bravi e svegli nel capire che le palle in profondità non erano giocabili – continua nella sua analisi il tecnico Santini – invece in mezzo al campo insistevamo su quella soluzione lì che però non era chiaramente produttiva. Non siamo stati lucidi in questo. Troppe palle sbagliate e troppi errori individuali sia sulle fasce con gli esterni sia davanti con gli attaccanti sia in mediana coi centrocampisti. La concentrazione era quella giusta e anche la voglia. Però se vogliamo fare qualcosa di più in partite così “bloccate“ come questa col Maliseti bisogna essere orientati a fare scelte migliori. Non sempre possiamo andare con le soluzioni di gioco che ci risultano più comode. Gare come queste ricapiteranno sicuramente, specialmente in casa nostra dove la maggior parte delle avversarie vengono a chiudersi per prendere un punto. Noi questo punto ce lo teniamo, anche perché non meritavamo di più, ma dobbiamo essere coscienti che dobbiamo leggere meglio le partite". Sabato prossimo al Marco Polo arriverà la Real Cerretese (a -1 dalla vetta) per uno scontro diretto al vertice molto atteso, con anche la Pontremolese (che è a -2 dal Viareggio capolista) che guarda con interesse. Da valutare le condizioni di Pizza, che si è fatto male muscolarmente.