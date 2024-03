Delusione in trasferta. Ahi Cenaia. Una sconfitta immeritata

SERAVEZZA POZZI

1

CENAIA 1969

0

SERAVEZZA POZZI: Lagomarsini, Salerno, Putzolu (37’st Lopez Petruzzi), Brugognone(24’st Sforzi), Ivani (37’st Delorie), Camarlinghi, Mugelli, Bedini, Simonetti, Mannucci, Sadia Coly (28’st De Ferdinando). All. Amoroso.

CENAIA 1969: Borghini, Rossi, Degli Esposti, Scuderi, Papini, Tognocchi(28’st Bartolini), Caciagli, Campera(3’st Fenzi), Simonini(21’st Cocucci), Fontana, Manfredi(40’st Calloni). All. Iacobelli.

Arbitro: Gallorini di Arezzo.

Marcatori: al 43’pt Mugelli.

Note: al 50’st espulso Papini.

SERAVEZZA – Il Cenaia torna dalla trasferta di Seravezza con una sconfitta immeritata. Una partita molto equilibrata che poteva tranquillamente finire con il più classico dei pareggi a reti inviolate ma che invece ha consegnato la vittoria alla compagine locale che deve ringraziare un sfortunato infortunio difensivo del Cenaia. La partita è stata ben interpretata dal Cenaia nei primi venti minuti di gioco in cui ha saputo dettare il tempo. Almeno tre buone occasioni da gol ma le più limpide sono state quella avuta da Papini che ha sferrato un gran tiro da fuori area a cui ha risposto con un grande intervento il portiere locale Lagomarsini. La seconda occasione da gol dopo alcuni minuti è arrivata sugli sviluppi di un calcio d’angolo in cui Scuderi ha calciato a botta sicura ma anche in questa occasione il portiere del Seravezza ha saputo fare da saracinesca. Nel finale di tempo, al 43’, i locali vanno in gol in modo alquanto fortunoso. Il difensore del Cenaia Degli Esposti, scivolando, in modo fortuito mette nelle condizioni Mugelli di battere a rete e di insaccare alle spalle di Borghini. Il Seravezza Pozzi ringrazia e concretizza quello che poi sarà l’unico gol a decidere le sorti della partita. Nella ripresa il gioco si fa molto più equilibrato, non ci sono importanti occasioni da gol, anche perchè la squadra locale cerca di difendere, con successo, il vantaggio acquisito. Per il Cenaia, sceso in campo ancora una volta in formazione largamente omaggiata, una sconfitta amara dal sapore di beffa.

PM