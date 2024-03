Deluso Giandomenico. "Brutta Sangiustese, chiedo scusa al club»

È deluso Luigi Giandomenico per la sconfitta della sua Sangiustese e soprattutto per una prestazione al di sotto delle aspettative e delle necessità di una squadra che deve lottare per salvarsi. "Avevamo mille difficoltà – ha detto il tecnico – ma non può essere una giustificazione, siamo mancati come atteggiamento e mi sento di chiedere scusa alla società". I rossoblù sono stati costretti a rinunciare forzatamente a Pigini, Sopranzetti, Vieira, Omiccioli e a inizio ripresa anche ad Handzic. Però al di là di tutto a una squadra in lotta per evitare la retrocessione si chiede altro. "Non può essere questo l’atteggiamento, d’accordo che avevamo in campo tanti ragazzi, magari qualcuno non aveva mai giocato, ma è stato tutto facile per la Maceratese che è una squadra forte". L’allenatore della formazione rossoblù si sofferma sulle reti. "Nella prima si è aperta la barriera e nella seconda è stato bravo il giocatore che ha fatto pesare le sue qualità. Ma il punto è che siamo mancati nel coraggio, a sapere leggere le situazioni in campo e cioè quando giocare davanti o appoggiare corto". La Sangiustese è penultima assieme al Montegiorgio e la situazione è delicata." Abbiamo cinque gare – conclude Giandomenico – per trovare una migliore posizione di classifica e giocarci poi tutto nei playout". I rossoblù sono attesi dalle trasferte in casa dell’Azzurra Colli, del Montefano e del Montegranaro; mentre giocheranno sul loro campo contro Urbania e K Sport. La partita di domencia rappresenta una tappa di fondamentale importanza con le squadre divise solamente da 2 punti. La Sangiustese è chiamata a fornire una prova maiuscola perché da questa partita passano le speranza di disputare i playout.