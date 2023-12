Derby a Montespertoli. Fucecchio con il Camaiore

Penultima giornata del girone di andata oggi in Eccellenza (fischio d’inizio alle 14.30), con Montespertoli e Castelfiorentino United che saranno protagoniste del derby del Molino del Ponte di Baccaiano. Una partita dalla posta in palio particolarmente pesante per entrambe le formazioni, sebbene per obiettivi diversi. I padroni di casa, usciti indenni domenica scorsa dal Leporaia di Ponte a Egola contro il Tuttocuoio, vogliono tornare al successo che manca da quasi 2 mesi (1-0 al Camaiore lo scorso 15 ottobre) per continuare a sognare un posto nei play-off. I gialloblù valdelsani, un solo punto nelle ultime 5 uscite, hanno invece bisogno di punti per togliersi dalla zona retrocessione, ma non segnano da sei partite: l’ultimo gol risale sempre allo scorso 15 ottobre quando Mancini firmò il blitz di Livorno contro la Pro Sorgenti.

Intanto l Fucecchio andrà invece a far visita al Camaiore. Dopo l’importante successo casalingo contro il fanalino di coda Geotermica i bianconeri sono chiamati ad una trasferta decisamente complicata. I biancoamaranto versiliesi occupano infatti il sesto posto ad una sola lunghezza dai play-off e tra le mura amiche hanno conquistato 11 dei loro 17 punti incassando soltanto 3 reti. In casa bianconera, oltre all’attaccante Cioni e al trequartista Falconi, già passati la scorsa settimana al Montespertoli, va registrata anche l’uscita del centrocampista Maccagnola, che si è accasato alla Larcianese in Promozione.

Simone Cioni