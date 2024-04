Derby col Pontedera. Infermeria affollata per la Carrarese. Calabro non fa drammi

E’ destino alla Carrarese che l’abbondanza resti una pia illusione. La febbre che ha colpito Coppolaro e i problemi fisici accusati da Bleve, Cicconi e Capello hanno subito smorzato gli entusiasmi del tecnico Antonio Calabro che adesso si ritrova con quattro big in dubbio per il derby col Pontedera.

Mister, la preoccupano questi infortuni?

"E’ presto per capirne l’entità. Abbiamo 48 ore davanti per vedere come si evolveranno le varie situazioni. Certo non ci volevano questi contrattempi. Fra l’altro domenica c’è da gestire anche la situazione dei diffidati. Non tutti ma qualcuno potrebbe rifiatare".

Com’è andata la settimana post Lucchese? Troppa euforia?

"L’entusiasmo va sempre bene finché non sfocia in presunzione e questa squadra non ha questo tipo di problema. La settimana è stata affrontata come al solito, con la stessa voglia. Troveremo un avversario forte, che vuole anche lui vincere. Il Pontedera è squadra ben costruita, ben allenata e che pratica un buon calcio. Ci può creare delle difficoltà".

All’ultima di campionato a volte gli stimoli scarseggiano. Li ha intatti la Carrarese?

"Al momento siamo la miglior terza con due punti in più sul Vicenza che giocherà ad Alessandria contro l’ultima e probabilmente vincerà. Noi, perciò, abbiamo bisogno dei tre punti perché non possiamo affidarci alla differenza reti. Non possiamo pensare di vanificare una parte delle cose positive che abbiamo fatto sinora abbassando la concentrazione. Tutti quanti ci teniamo a fare una partita importante ed a finire bene. Mi piacerebbe terminare la mia gestione avendo vinto tutte le gare casalinghe".

Come stanno Schiavi e Morosini?

"Entrambi bene. Per Schiavi la cosa più importante era non avere ricadute sull’infortunio muscolare. Ci siamo presi una settimana in più sul suo utilizzo. Potevamo anche farlo giocare un po’ prima. Sui guai muscolari, però, d’accordo con lo staff medico ci prendiamo sempre qualche giorno in più per andare sul sicuro. Lui è integro e può avere anche i novanta minuti nelle gambe. Morosini, invece, i cento minuti non li ha perché gioca in un ruolo diverso e ha anche un fisico diverso. Lui ha bisogno di più step aumentando gradualmente il minutaggio come sta facendo".

In caso di un forfait di Capello quali sono le soluzioni come punta centrale?

"Ci sono Finotto o Giannetti. In alternativa anche Morosini può occupare quella posizione ma con caratteristiche diverse. Dipende da cosa vorremo fare".