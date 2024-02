Derby, cresce la tensione. Il Grifone si allena a Roselle

Nel silenzio del Centro sportivo di Roselle, lontano dalle voci e dagli occhi del Palazzoli, mister Malotti sta preparando i biancorossi che domenica ospiteranno allo "Zecchini" i biancorossoblù del Follonica Gavorrano. Una gara che può rappresentare l’ultima spiaggia per Cretella e compagni i quali hanno a disposizione un solo risultato per continuare la rincorsa al primo posto in classifica quando mancano dodici giornate al termine. Un esordio, il più impegnativo possibile, per il tecnico fiorentino, che dovrà essere in grado di effettuare le scelte giuste e adatte a questo tipo di partita. E in occasione di questo "derby", come alcuni lo definiscono, la società biancorossa "abbraccia la propria linea verde e rilancia l’iniziativa dell’ingresso gratuito nel settore della Curva Nord dello "Zecchini" in favore dei tesserati biancorossi i quali avranno diritto al tagliando omaggio in Curva Nord. Tale tagliando è da ritirare in orario di ufficio venerdì 10-13 e 15-18 e sabato 15-18. I dirigenti, gli allenatori ed i collaboratori potranno invece usufruire della medesima promozione in Tribuna Laterale Nord. Per assistere all’incontro di domenica i soggetti rientranti in tale iniziativa dovranno munirsi del biglietto omaggio come titolo di legittimazione all’accesso allo stadio. Confermate le riduzioni per i tesserati in Tribuna Laterale Nord ed in Tribuna Laterale Sud. I biglietti gratuiti saranno rilasciati solamente al Centro Sportivo di Roselle".