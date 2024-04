Derby da ultima spiaggia. Il Sansepolcro alla svolta

di Claudio Roselli

Il derby di campionato numero 50 fra e Montevarchi assume un valore decisivo per entrambe. Di sicuro lo è per il , in bilico fra l’inferno e il purgatorio dei play-out, mentre per l’Aquila l’obiettivo è superiore: salvezza diretta oppure play-out. Una posta in palio elevatissima, quindi, sul rettangolo del Buitoni, dove mister Catacchini – una volta abbandonato il 3-5-2 dopo il ko di Forte dei Marmi – riproporrà il "suo" 4-3-3, sperando che arrivino finalmente i primi agognati tre punti della sua gestione. Fuori per squalifica Mariucci e l’ex Gorini, a rasserenare l’ambiente c’è il recupero di Mezzasoma: il giovane esterno si è allenato e un suo impiego appare alquanto probabile contro una compagine rossoblù che invece si presenta al completo.

"Un motivo in più per lottare a denti stretti", ha commentato Fabio Catacchini, che in questo scenario di partenza vede una fonte di stimolo ulteriore per i suoi ragazzi davanti a una tifoseria che mai ha abbandonato la squadra. D’altronde, le quattro sconfitte di fila hanno appesantito non poco la classifica di una formazione che è giunta alla prova senza appello: o vince, o potrebbe essere sul serio finita.

Determinati risultati che non sono maturati quando era ora, stanno tremendamente pesando. Dicevamo che quella di oggi è la 50esima sfida di sempre fra due avversarie tradizionali a livello di serie D; il bilancio è di perfetta parità: 14 vittorie per ciascuna e 21 pareggi, compreso quello del 16 dicembre scorso al "Brilli Peri". È datata 19 settembre 2010 l’ultima affermazione interna del : fu un 2-1 in rimonta con il vantaggio aquilotto firmato nel primo tempo da Foglia, poi il pareggio di Ferri Marini e l’autorete decisiva di Roma su un tiro di Gorini. Che sia di nuovo l’aria del derby a ridestare il ?

: Di Stasio; Del Siena, Della Spoletina, Borgo, Fremura; Mezzasoma, Fracassini, Piermarini; Buzzi (Pasquali, Essoussi, Ferri Marini.

All. Catacchini.

Arbitro: Galiffi di Alghero.