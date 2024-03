Derby da urlo Il Mezzolara stende il Corticella

Lo avevamo scritto in sede di presentazione: nei derby, molto spesso, si annullano quelli che possono essere i valori tecnici e, di conseguenza, vengono ribaltati i pronostici della vigilia. A dimostrare questa ormai consolidata tesi ci ha pensato la sfida tra Mezzolara e Corticella, vinta dai budriesi per 2-0 al ‘Filippetti’ di Riale. Numeri alla mano non avrebbe dovuto esserci partita dal momento che i padroni di casa non vincevano da ben 23 gare (l’ultimo successo era infatti arrivato alla terza giornata di andata) mentre gli ospiti erano, prima di ieri, la squadra del campionato ad aver raccolto più punti in trasferta. Ed invece – e questo è anche il bello del calcio – il Mezzolara guidato dal direttore sportivo Fabio Roselli è riuscito nell’impresa di strappare i tre punti e, nonostante la situazione di classifica sia ancora disperata, le flebili speranze salvezza restano quantomeno vive. Partita da dimenticare – ma obiettivo ancora alla portata – per la band di Alessandro Miramari che, nonostante questo ko, si mantiene al sesto posto con appena tre lunghezze di svantaggio dalla zona playoff. La prima occasione dell’incontro è di stampo ospite: al 4’ Amayah si inserisce bene e mette in mezzo un pallone tagliato che Trombetta manca di un soffio. Passano nove minuti ed i biancazzurri budriesi trovano il gol del vantaggio: è Dominici a scoccare una conclusione dai 20 metri che si insacca complice un’indecisione di Martelli. Tre giri di orologio più tardi il Mezzolara sfiora il raddoppio con un tap-in di Alessandrini che centra in pieno il palo. Al 34’, dopo un destro di Trombetta deviato in corner da Cavazza, è Riviera a scoccare un sinistro dal limite che sibila il palo.

Nella ripresa il Corticella parte forte alla ricerca del pari e, al 2’, serve un miracolo di Malagoli per impedire ad un destro a botta sicura di Mordini di gonfiare la rete.

Ma a trovare il gol del raddoppio, cinque minuti più tardi, sono gli uomini di Roselli: Martelli respinge come può sul tentativo di colpo sotto di Dominici, ma non può nulla sul successivo tap-in di testa di Alessandrini.

Al 22’, sugli sviluppi di un velocissimo contropiede, il Mezzolara va vicino al tris, ma Alessandrini, dopo aver saltato il portiere, centra in pieno il palo. Al 42’ un destro di Benedettini sfiora l’incrocio mentre in pieno recupero, sul fronte opposto, Bertani si avventa sul pallone in mischia, ma non trova la forza giusta per battere Malagoli.