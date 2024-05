"Derby di Prima Categoria: Serricciolo vince contro Romagnano"

Romagnano

Serricciolo

ROMAGNANO: Nicodemi (46’ Mariani), Bongiorni, Mussi, Bedini (46’ De Angeli), Pucci, Maestrelli (75’ Ceccarelli), Colasanto, Viaggi, Bertuccelli (56’ Pietrini), Pitanti, Dell’Amico. A disp. Manzo, Biagini, Fantoni, Corsi. All. Dati.

SERRICCIOLO: Santini, Pennucci (85’ Viaggi), Casciari, Vegnuti, Lisi, Dell’Amico, Passeri (83’ Carli), Piscopo, Barattini (75’ Ninotti), Angelotti, Cantoni. A disp. Argilla, Antinori, Gilli, Ruffini, Giannantoni. All. Borghetti.

Arbitro: Intermite di Viareggio.

Marcatori: 16’ Passeri (S), 22’ Cantoni (S), 42’ Bertuccelli (R), 83’ Ninotti (S), 86’ rig. Ceccarelli (R).

ROMAGNANO – Si sono invertite le parti nel derby di Prima categoria con il Romagnano che aveva vinto quello dell’andata in trasferta e il Serricciolo che ha restituito la pariglia andando ad espugnare il ’Raffi’ di Castagnara festeggiamdo la salvezza nella platonica ultima giornata di campionato. Hanno iniziato meglio i lunigianesi che sono andati due volte vicini al gol e lo hanno trovato al 16’ con un bel tiro da fuori di Passeri che si è infilato all’angolino. Pochi minuti più tardi Cantoni si è inserito fra difensore e portiere in un retropassaggio di testa un po’ corto di Bongiorni per Nicodemi siglando il raddoppio. Al 42’ il bomber Bertuccelli si è girato alla sua maniera lasciando partire una ’sassata’ sotto la traversa. Per il centravanti massese è stato il gol numero 30 in stagione, il 19° con la maglia del Romagnano (gli altri 11 segnati col Ricortola nella prima parte della stagione). Nella ripresa la gara è proseguita a ritmi bassi. Al 75’ il subentrato Ninotti ha siglato il 3-1 con uno bello stacco di testa. Al 90’ lo juniores Ceccarelli, entrato al posto dell’infortunato Bertuccelli, ha saltato il portiere ed è stato atterrato da un difensore. Lui stesso ha poi trasformato il rigore.