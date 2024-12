Derby paura Sasso-Corticella, si salvi chi può

Sarà un derby ad alta tensione quello tra Sasso Marconi e Corticella in programma oggi, alle 14,30, al ‘Carbonchi’ di Sasso. Entrambe le squadre, alla ricerca della salvezza in un campionato difficile come quello di serie D, stanno vivendo un periodo decisamente nero.

I padroni di casa guidati da Ivan Pedrelli sono reduci da cinque sconfitte consecutive (contro Forlì, United Riccione, Tau Altopascio, Zenith Prato e Cittadella Vis Modena) e lo stesso ruolino di marcia, ovvero cinque ko di fila (in questo caso contro Ravenna, Lentigione, Tuttocuoio, Prato e Pistoiese), lo ha messo a referto anche la compagine biancazzurra allenata da Michele Nesi.

Insomma, quest’ultima giornata di andata assomiglia parecchio ad uno scontro diretto salvezza. E’ vero che, con 18 partite ancora da giocare (per un totale di 54 punti a disposizione), mettersi a fare conti oggi rappresenterebbe un imperdonabile errore visto, tra le altre cose, il grande equilibrio che sta regnando in questo girone D, resta il fatto che una vittoria, prima del giro di boa, peraltro ottenuta in un derby salvezza, costituirebbe una grandissima boccata di ossigeno per entrambe le squadre.

Quelle di Sasso Marconi e Corticella sono state sin qui stagioni diametralmente opposte. I primi, dopo essere stati capaci di raccogliere 19 punti nelle prime 11 partite (peraltro condite dalle prestigiose vittorie centrate contro Prato, Ravenna e Pistoiese), si sono improvvisamente spenti mentre i secondi, partiti malissimo (appena 4 punti portati a casa nelle prime sette, dove si sono tra l’altro registrati ben 21 gol al passivo), sono riusciti a rialzarsi piazzando quattro successi di fila, ma, come detto, nelle ultime cinque uscite sono arrivati altrettanti ko.

Nonostante questo amaro score, i gialloblù di Pedrelli occupano il nono posto (con però appena due lunghezze di vantaggio sulla zona playout) mentre i biancazzurri di Nesi sono quintultimi a quota 16.

Insomma, il derby di oggi può rappresentare lo vero spartiacque della stagione per queste due squadre. E ciò non tanto a livello di classifica, ma soprattutto dal punto di vista del morale.