Derby per il Frugesport. Il Fusignano è terz’ultimo

Gioca già oggi, nell’anticipo del girone G di Prima Categoria, la capolista Frugesport nel derby ravennate con l’Azzurra Romagna, formazione in buono stato di forma anche se impelagata nella zona playout. La capolista deve difendere il vantaggio di 8 punti sull’Edelweiss, da domenica seconda della classe, impegnata nel derby con la Pianta. Le immediate inseguitrici alle spalle dell’Edelweiss, Savio e San Vittore devono trovare la miglior condizioni: gli adriatici ospitano il Carpena, alle spalle della zona playoff. I cesenati faranno visita al Real Fusignano terz’ultimo e in lotta per evitare la retrocessione (come Santagata Sport domani col Santa Sofia) che, finisse oggi il campionato toccherebbe alla Pol. 2000, in campo a Savarna. Nel girone E, invece, dopo aver sconfitto il Valsetta Lagaro e aver avvicinato la zona playoff, la Virtus Faenza gioca a Ceretolo – quartiere di Casalecchio di Reno – contro la formazione locale, appaiata proprio al Valsetta a 31 punti, 3 in più dei faentini. Programma Prima Categoria 20ª giornata (ore 14,30). Girone G: Frugesport-A. Romagna (ore 15). Domani: Edelweiss-Pianta, Meldola-Modigliana, R. Fusignano-S. Vittore, Santagata Sport-S. Sofia, Savarna-Pol. 2000, Savio-Carpena, Sp. Predappio-F. Ghiaia. Classifica: Frugesport 46; Edelweiss 38; S. Vittore, Savio 37; Pianta 35; Carpena 32; Modigliana 28; Savarna 26; Meldola 25; Sp. Predappio, S. Sofia 24; A. Romagna 18; F. Ghiaia 16; R. Fusignano 13; Santagata Sport 12; Pol. 2000 11. Girone E: Pontevecchio-R. Casalecchio (15). Domani: C. del Rio-Utd. Montefredente, Ceretolese-Virtus Faenza, C. S. Pietro-La Dozza, S. Benedetto-Basca, S. Imolese-Porretta, T. Pedagna-Petroniano, Valsetta-Dozzese. Classifica: Petroniano 42; T. Pedagna 37; S. Benedetto 36; Valsetta, Ceretolese 31; Virtus Faenza 28; Basca 27; Dozzese 26; C. S. Pietro, R. Casalecchio 25; La Dozza 23; Pontevecchio 22; S. Imolese 20; C. del Rio, Utd. Montefredente 17; Porretta 6.

Ugo Bentivogli